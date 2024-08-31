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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1682 года DL "Гданьск" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Дукат 1682 года DL "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Дукат 1682 года DL "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,45 гр
  • Чистого золота (0,1094 oz) 3,4017 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Дукат
  • Год 1682
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1682 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1284 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 105000 PLN. Торги состоялись 15 февраля 2024.

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Польша Дукат 1682 DL "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Дукат 1682 DL "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
26076 $
Цена в валюте аукциона 105000 PLN
Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
9781 $
Цена в валюте аукциона 44000 PLN
Польша Дукат 1682 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Дукат 1682 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1682 DL "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша Дукат 1682 DL "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Дукат 1682 DL "Гданьск" на аукционе CNG - September 14, 2016
Продавец CNG
Дата 14 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1682 DL "Гданьск" на аукционе CNG - January 6, 2016
Продавец CNG
Дата 6 января 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1682 DL "Гданьск" на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1682 DL "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1682 DL "Гданьск" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1682 DL "Гданьск" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
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Продавец WCN
Дата 20 ноября 1993
Сохранность VF
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Польша Дукат 1682 DL "Гданьск" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Дукат 1682 DL "Гданьск" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1682 DL "Гданьск" на аукционе Henry Seligman - April 12, 1931
Польша Дукат 1682 DL "Гданьск" на аукционе Henry Seligman - April 12, 1931
Продавец Henry Seligman
Дата 12 апреля 1931
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1682 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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