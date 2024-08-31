Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1682 года DL "Гданьск" (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,45 гр
- Чистого золота (0,1094 oz) 3,4017 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Дукат
- Год 1682
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1682 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1284 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 105000 PLN. Торги состоялись 15 февраля 2024.
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
26076 $
Цена в валюте аукциона 105000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец CNG
Дата 14 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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