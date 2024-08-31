Дукат 1682 года DL "Гданьск" (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1682 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1284 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 105000 PLN. Торги состоялись 15 февраля 2024.

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