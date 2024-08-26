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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1676 года DL "Гданьск" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Дукат 1676 года DL "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Дукат 1676 года DL "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,45 гр
  • Чистого золота (0,1094 oz) 3,4017 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Дукат
  • Год 1676
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1676 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 125000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2016.

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Польша Дукат 1676 DL "Гданьск" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
23288 $
Цена в валюте аукциона 18000 GBP
Польша Дукат 1676 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Дукат 1676 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
17295 $
Цена в валюте аукциона 65500 PLN
Польша Дукат 1676 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Польша Дукат 1676 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1676 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Дукат 1676 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1676 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Дукат 1676 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1676 DL "Гданьск" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1676 DL "Гданьск" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
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Польша Дукат 1676 DL "Гданьск" на аукционе GGN - October 18, 1997
Польша Дукат 1676 DL "Гданьск" на аукционе GGN - October 18, 1997
Продавец GGN
Дата 18 октября 1997
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 1997
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1676 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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