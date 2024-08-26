Дукат 1676 года DL "Гданьск" (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1676 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 125000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2016.

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