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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1682 года (Польша, Ян III Собеский)

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Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,45 гр
  • Диаметр 23,5 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Дукат
  • Год 1682
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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