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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1681 года (Польша, Ян III Собеский)

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Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,45 гр
  • Диаметр 23,5 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Дукат
  • Год 1681
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1681 года. Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2365 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 500 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.

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Польша Дукат 1681 на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1681 на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Для продажи Дукат 1681 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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