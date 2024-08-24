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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 2 дуката 1685 года IH "Гданьск". Серебро (Польша, Ян III Собеский)

Разновидность: Серебро

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Фотография: Maximilian

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1685
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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