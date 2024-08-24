Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 2 дуката 1685 года IH "Гданьск". Золото (Польша, Ян III Собеский)
Разновидность: Золото
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 13,9 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал 2 дуката
- Год 1685
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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