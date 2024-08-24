Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1628 года II "Тип 1618-1630" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,83 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Талер
- Год 1628
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (369)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1628 года со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 174 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 45000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Aurea (4)
- Bruun Rasmussen (1)
- Busso Peus (4)
- Chaponnière (1)
- Chaponnière & Hess-Divo (1)
- CNG (4)
- Coins.ee (1)
- COINSNET (3)
- Dorotheum (2)
- Emporium Hamburg (4)
- Felzmann (1)
- Frühwald (2)
- GGN (15)
- Goldberg (4)
- Gorny & Mosch (11)
- Grün (2)
- Haljak Coin Auction (1)
- Heritage (15)
- HIRSCH (1)
- Höhn (1)
- iNumis (1)
- Jean ELSEN (1)
- Kroha (1)
- Künker (64)
- La Galerie Numismatique (1)
- Macho & Chlapovič (1)
- MARCINIAK (24)
- Meister & Sonntag (1)
- Möller (1)
- Münzen & Medaillen (3)
- Münzenonline (1)
- Myntauktioner i Sverige AB (1)
- New York Sale (1)
- Niemczyk (57)
- Numimarket (8)
- NUMIS Klitończyk (1)
- Numisbalt (3)
- Numisor (1)
- PDA & PGN (2)
- Pegasus Auctions (1)
- Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
- Poznański Dom Aukcyjny (6)
- Rzeszowski DA (4)
- SINCONA (4)
- Sonntag (4)
- Spink (1)
- Stack's (3)
- Stary Sklep (4)
- Teutoburger (4)
- UBS (7)
- V. GADOURY (1)
- WAG (2)
- WCN (68)
- WDA - MiM (3)
- Westfälische (1)
- Wójcicki (4)
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 18
Где купить?
Где продать?
Для продажи Талер 1628 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск