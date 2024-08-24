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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1628 года II "Тип 1618-1630" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Талер 1628 года II "Тип 1618-1630" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Талер 1628 года II "Тип 1618-1630" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,83 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Талер
  • Год 1628
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (369)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1628 года со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 174 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 45000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2019.

Сохранность
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Польша Талер 1628 II на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1612 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Польша Талер 1628 II на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Талер 1628 II на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4703 $
Цена в валюте аукциона 19000 PLN
Польша Талер 1628 II на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Талер 1628 II на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1628 II на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Талер 1628 II на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1628 II на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Талер 1628 II на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1628 II на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1628 II на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1628 II на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1628 II на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Талер 1628 II на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1628 II на аукционе NUMIS Klitończyk - June 2, 2024
Польша Талер 1628 II на аукционе NUMIS Klitończyk - June 2, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1628 II на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Польша Талер 1628 II на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Талер 1628 II на аукционе Aurea - May 25, 2024
Продавец Aurea
Дата 25 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность VF
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Польша Талер 1628 II на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Польша Талер 1628 II на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1628 II на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Талер 1628 II на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - April 27, 2024
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность VF
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Польша Талер 1628 II на аукционе Macho & Chlapovič - April 26, 2024
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1628 II на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Талер 1628 II на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
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Польша Талер 1628 II на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Талер 1628 II на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
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Польша Талер 1628 II на аукционе Haljak Coin Auction - March 17, 2024
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Польша Талер 1628 II на аукционе Stack's - August 15, 2024
Польша Талер 1628 II на аукционе Stack's - August 15, 2024
Польша Талер 1628 II на аукционе Stack's - August 15, 2024
Польша Талер 1628 II на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность XF45 NGC
К аукциону

Где продать?

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