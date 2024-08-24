Талер 1628 года II "Тип 1618-1630" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1628 года со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 174 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 45000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2019.

Сохранность UNC (12) AU (26) XF (154) VF (153) F (1) Нет оценки (19) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS62 (3) MS61 (3) AU58 (5) AU55 (2) AU53 (5) AU50 (1) XF45 (4) XF40 (1) VF35 (2) DETAILS (8) Сервис PCGS (8) NGC (31) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)

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