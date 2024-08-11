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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1627 года "Тип 1618-1630" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Талер 1627 года "Тип 1618-1630" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Талер 1627 года "Тип 1618-1630" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,83 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Талер
  • Год 1627
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (78) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1627 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2859 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 26 июня 2019.

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Польша Талер 1627 на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Талер 1627 на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
5445 $
Цена в валюте аукциона 22000 PLN
Польша Талер 1627 на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
5155 $
Цена в валюте аукциона 4800 EUR
Польша Талер 1627 на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Талер 1627 на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1627 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Талер 1627 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1627 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Талер 1627 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1627 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Талер 1627 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1627 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Талер 1627 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1627 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Талер 1627 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1627 на аукционе Schulman - April 6, 2023
Продавец Schulman
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша Талер 1627 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Талер 1627 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1627 на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
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Польша Талер 1627 на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша Талер 1627 на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность XF
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Польша Талер 1627 на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность VF
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Польша Талер 1627 на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1627 на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Талер 1627 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Талер 1627 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1627 на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Талер 1627 на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1627 на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1627 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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