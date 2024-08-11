Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1627 года "Тип 1618-1630" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,83 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Талер
- Год 1627
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (78) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1627 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2859 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 26 июня 2019.
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Schulman
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
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Дата 17 сентября 2022
Сохранность XF
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Дата 27 мая 2022
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
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