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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1590 года. Копия Майнерта (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Копия Майнерта

Аверс монеты - Талер 1590 года Копия Майнерта - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Талер 1590 года Копия Майнерта - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,83 гр
  • Диаметр 39 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Талер
  • Год 1590
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1590 года. Копия Майнерта. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1456 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1050 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
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Польша Талер 1590 на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Талер 1590 на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Талер 1590 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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