Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1590 года. Копия Майнерта (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Копия Майнерта
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,83 гр
- Диаметр 39 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Талер
- Год 1590
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1590 года. Копия Майнерта. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1456 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1050 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.
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