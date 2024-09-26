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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двойной денарий 1614 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Двойной денарий 1614 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Двойной денарий 1614 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,73 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Двойной денарий
  • Год 1614
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двойной денарий 1614 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 162 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 2600 PLN. Торги состоялись 6 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Poznański Dom Aukcyjny (2)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Stary Sklep (2)
  • WCN (5)
  • WDA - MiM (3)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Польша Двойной денарий 1614 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
539 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Польша Двойной денарий 1614 "Литва" на аукционе Numision - September 15, 2023
Польша Двойной денарий 1614 "Литва" на аукционе Numision - September 15, 2023
Продавец Numision
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Двойной денарий 1614 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Двойной денарий 1614 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1614 "Литва" на аукционе Solidus Numismatik - February 7, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 7 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1614 "Литва" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша Двойной денарий 1614 "Литва" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1614 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Двойной денарий 1614 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1614 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Двойной денарий 1614 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1614 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Двойной денарий 1614 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1614 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Двойной денарий 1614 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1614 "Литва" на аукционе Numedux - November 6, 2020
Польша Двойной денарий 1614 "Литва" на аукционе Numedux - November 6, 2020
Продавец Numedux
Дата 6 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша Двойной денарий 1614 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Двойной денарий 1614 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Двойной денарий 1614 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Двойной денарий 1614 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 2003
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Двойной денарий 1614 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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