Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двойной денарий 1606 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,73 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Двойной денарий
- Год 1606
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двойной денарий 1606 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 201 проданному на аукционе WDA - MiM за 2000 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2018.
Сохранность
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- WDA - MiM (1)
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