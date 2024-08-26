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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двойной денарий 1606 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Двойной денарий 1606 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Двойной денарий 1606 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,73 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Двойной денарий
  • Год 1606
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двойной денарий 1606 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 201 проданному на аукционе WDA - MiM за 2000 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
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  • WDA - MiM (1)
Польша Двойной денарий 1606 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша Двойной денарий 1606 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность VF
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Польша Двойной денарий 1606 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Двойной денарий 1606 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двойной денарий 1606 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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