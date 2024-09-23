Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 дукатов 1621 года II VE (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 174,92 гр
- Чистого золота (5,5451 oz) 172,4711 гр
- Диаметр 69 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 50 дукатов
- Год 1621
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 дукатов 1621 года со знаком II VE. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2700000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
619506 $
Цена в валюте аукциона 2700000 PLN
Где продать?
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