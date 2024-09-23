50 дукатов 1621 года II VE (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 дукатов 1621 года со знаком II VE. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2700000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

Сохранность XF (3) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)