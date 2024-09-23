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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 дукатов 1621 года II VE (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 50 дукатов 1621 года II VE - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 50 дукатов 1621 года II VE - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 174,92 гр
  • Чистого золота (5,5451 oz) 172,4711 гр
  • Диаметр 69 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 50 дукатов
  • Год 1621
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 дукатов 1621 года со знаком II VE. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2700000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

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Польша 50 дукатов 1621 II VE на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 50 дукатов 1621 II VE на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
619506 $
Цена в валюте аукциона 2700000 PLN
Польша 50 дукатов 1621 II VE на аукционе Stack's - April 25, 2008
Польша 50 дукатов 1621 II VE на аукционе Stack's - April 25, 2008
Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность XF
Цена
431250 $
Цена в валюте аукциона 431250 USD
Польша 50 дукатов 1621 II VE на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 50 дукатов 1621 II VE на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 дукатов 1621 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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