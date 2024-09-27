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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донативные монеты 50 дукатов Сигизмунда III Вазы - Польша

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50 дукатов 1621

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1621 II VE R8 0 3
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