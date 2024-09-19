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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 4 дуката 1617 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Донатив 4 дуката 1617 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Донатив 4 дуката 1617 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Otto Helbing

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 4 дуката
  • Год 1617
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 4 дуката 1617 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 395 проданному на аукционе Otto Helbing за 230 Mark. Торги состоялись 24 апреля 1904.

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Польша 4 дуката 1617 "Гданьск" (Донатив) на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша 4 дуката 1617 "Гданьск" (Донатив) на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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