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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донативные монеты 4 дуката Сигизмунда III Вазы - Польша

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4 дуката 1617 Донатив

Гданьск
Год Знак Описание Продажи Продажи
1617 0 1
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