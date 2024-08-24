Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 2 дуката 1619 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 2 дуката 1619 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 399 проданному на аукционе Otto Helbing за 125 Mark. Торги состоялись 24 апреля 1904.
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