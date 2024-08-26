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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донативные монеты 2 дуката Сигизмунда III Вазы - Польша

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2 дуката 1619 Донатив

Гданьск
Год Знак Описание Продажи Продажи
1619 0 1
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