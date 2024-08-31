Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Обол 1547 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,32 гр
- Диаметр 11 - 11,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Обол
- Год 1547
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (79)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Обол 1547 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 88 проданному на аукционе WDA - MiM за 9600 PLN. Торги состоялись 1 июня 2019.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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