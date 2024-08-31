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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Обол 1547 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Обол 1547 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Обол 1547 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,32 гр
  • Диаметр 11 - 11,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Обол
  • Год 1547
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (79)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Обол 1547 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 88 проданному на аукционе WDA - MiM за 9600 PLN. Торги состоялись 1 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Обол 1547 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Обол 1547 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Польша Обол 1547 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Обол 1547 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Обол 1547 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Обол 1547 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Обол 1547 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Обол 1547 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Обол 1547 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Обол 1547 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Обол 1547 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Обол 1547 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Обол 1547 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Обол 1547 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Обол 1547 "Литва" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Обол 1547 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Обол 1547 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Польша Обол 1547 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Обол 1547 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша Обол 1547 "Литва" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Обол 1547 "Литва" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Обол 1547 "Литва" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Обол 1547 "Литва" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Обол 1547 "Литва" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Обол 1547 "Литва" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Обол 1547 "Литва" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Обол 1547 "Литва" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Обол 1547 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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