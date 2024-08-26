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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1525 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Шеляг 1525 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Шеляг 1525 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Шеляг
  • Год 1525
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1525 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 5100 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1525 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Шеляг 1525 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
395 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Продавец WCN
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 175 PLN
Польша Шеляг 1525 "Гданьск" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша Шеляг 1525 "Гданьск" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1525 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Шеляг 1525 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1525 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Шеляг 1525 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1525 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша Шеляг 1525 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1525 "Гданьск" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша Шеляг 1525 "Гданьск" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1525 "Гданьск" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Польша Шеляг 1525 "Гданьск" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1525 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Шеляг 1525 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1525 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша Шеляг 1525 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1525 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша Шеляг 1525 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1525 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша Шеляг 1525 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1525 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша Шеляг 1525 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1525 "Гданьск" на аукционе Numedux - November 6, 2020
Польша Шеляг 1525 "Гданьск" на аукционе Numedux - November 6, 2020
Продавец Numedux
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1525 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Шеляг 1525 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1525 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша Шеляг 1525 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1525 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Польша Шеляг 1525 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1525 "Гданьск" на аукционе Janas - September 28, 2019
Польша Шеляг 1525 "Гданьск" на аукционе Janas - September 28, 2019
Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шеляг 1525 "Гданьск" на аукционе Janas - September 28, 2019
Польша Шеляг 1525 "Гданьск" на аукционе Janas - September 28, 2019
Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1525 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша Шеляг 1525 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1525 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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