Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1525 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,24 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Шеляг
- Год 1525
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1525 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 5100 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность XF
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Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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