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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1548 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - 1 грош 1548 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - 1 грош 1548 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,06 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал 1 грош
  • Год 1548
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1548 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 15000 PLN. Торги состоялись 29 мая 2021.

Сохранность
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Польша 1 грош 1548 "Гданьск" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 1 грош 1548 "Гданьск" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша 1 грош 1548 "Гданьск" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 1 грош 1548 "Гданьск" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
2842 $
Цена в валюте аукциона 12000 PLN
Польша 1 грош 1548 "Гданьск" на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1548 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 1 грош 1548 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1548 "Гданьск" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 грош 1548 "Гданьск" на аукционе Numedux - May 30, 2021
Польша 1 грош 1548 "Гданьск" на аукционе Numedux - May 30, 2021
Продавец Numedux
Дата 30 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1548 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 1 грош 1548 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1548 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Польша 1 грош 1548 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1548 "Гданьск" на аукционе Savoca Numismatik - February 23, 2020
Продавец Savoca Numismatik
Дата 23 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность UNC
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Польша 1 грош 1548 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша 1 грош 1548 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность AU
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Польша 1 грош 1548 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Польша 1 грош 1548 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1548 "Гданьск" на аукционе Künker - March 16, 2016
Продавец Künker
Дата 16 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1548 "Гданьск" на аукционе Künker - September 28, 2015
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1548 "Гданьск" на аукционе Künker - March 12, 2015
Продавец Künker
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1548 "Гданьск" на аукционе Heritage Eur - November 29, 2014
Продавец Heritage Eur
Дата 29 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1548 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 1 грош 1548 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1548 "Гданьск" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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