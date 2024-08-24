Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1548 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,06 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал 1 грош
- Год 1548
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1548 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 15000 PLN. Торги состоялись 29 мая 2021.
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Savoca Numismatik
Дата 23 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 16 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
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Продавец Heritage Eur
Дата 29 ноября 2014
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
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