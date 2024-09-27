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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1525 года "Литва" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1525 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1525 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,3 гр
  • Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4875 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1525
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1525 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе Stary Sklep за 1150 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность VF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 115 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1525 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1525 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1525 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1525 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1525 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1525 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1525 "Литва" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1525 "Литва" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1525 "Литва" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1525 "Литва" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1525 "Литва" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1525 "Литва" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1525 "Литва" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1525 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1525 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
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Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность XF
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1525 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1525 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1525 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1525 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1525 "Литва" на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1525 "Литва" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1525 "Литва" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1525 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1525 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1525 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1525 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1525 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1525 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1525 "Литва" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1525 "Литва" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1525 "Литва" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1525 "Литва" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1525 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1525 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
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Где продать?

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