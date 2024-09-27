Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полугрош (1/2 гроша) 1525 года "Литва" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,3 гр
- Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4875 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Полугрош (1/2 гроша)
- Год 1525
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1525 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе Stary Sklep за 1150 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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