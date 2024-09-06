Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 дукатов 1533 года "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 35,7 гр
- Диаметр 38 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал 10 дукатов
- Год 1533
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 дукатов 1533 года "Торунь". Это золотая монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1223 проданному на аукционе The New York Sale за 420000 USD. Торги состоялись 9 января 2019.
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Продавец New York Sale
Дата 9 января 2019
Сохранность VF
Цена
420000 $
Цена в валюте аукциона 420000 USD
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