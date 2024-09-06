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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 дукатов 1533 года "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - 10 дукатов 1533 года "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - 10 дукатов 1533 года "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 35,7 гр
  • Диаметр 38 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал 10 дукатов
  • Год 1533
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 дукатов 1533 года "Торунь". Это золотая монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1223 проданному на аукционе The New York Sale за 420000 USD. Торги состоялись 9 января 2019.

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Польша 10 дукатов 1533 "Торунь" на аукционе New York Sale - January 9, 2019
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2019
Сохранность VF
Цена
420000 $
Цена в валюте аукциона 420000 USD
Польша 10 дукатов 1533 "Торунь" на аукционе Stack's - April 25, 2008
Польша 10 дукатов 1533 "Торунь" на аукционе Stack's - April 25, 2008
Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность VF
Цена
322000 $
Цена в валюте аукциона 322000 USD
Польша 10 дукатов 1533 "Торунь" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 10 дукатов 1533 "Торунь" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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