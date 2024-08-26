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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Золотые монеты 10 дукатов Сигизмунда I Старого - Польша

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10 дукатов 1533-1540

Торунь
Год Знак Описание Продажи Продажи
1533 0 31533 (1540) 0 0
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