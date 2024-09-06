25 копеек - 50 грошей 1844 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 копеек - 50 грошей 1844 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 3500000 RUB. Торги состоялись 30 сентября 2017.

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