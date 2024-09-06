Польша Период: 1506-2020 1506-2020
25 копеек - 50 грошей 1844 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,5 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 25 копеек - 50 грошей
- Год 1844
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 копеек - 50 грошей 1844 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 3500000 RUB. Торги состоялись 30 сентября 2017.
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 23 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 30 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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