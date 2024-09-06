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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

25 копеек - 50 грошей 1844 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 25 копеек - 50 грошей 1844 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 25 копеек - 50 грошей 1844 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,5 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 25 копеек - 50 грошей
  • Год 1844
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 копеек - 50 грошей 1844 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 3500000 RUB. Торги состоялись 30 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русский Нумизматический Дом (3)
Польша 25 копеек - 50 грошей 1844 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 25 копеек - 50 грошей 1844 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Польша 25 копеек - 50 грошей 1844 MW на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 25 копеек - 50 грошей 1844 MW на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
868 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Польша 25 копеек - 50 грошей 1844 MW на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 25 копеек - 50 грошей 1844 MW на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1844 MW на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша 25 копеек - 50 грошей 1844 MW на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1844 MW на аукционе Империя - February 23, 2019
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1844 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Польша 25 копеек - 50 грошей 1844 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1844 MW на аукционе COINSNET - February 2, 2019
Польша 25 копеек - 50 грошей 1844 MW на аукционе COINSNET - February 2, 2019
Продавец COINSNET
Дата 2 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1844 MW на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Польша 25 копеек - 50 грошей 1844 MW на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 25 копеек - 50 грошей 1844 MW на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1844 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Польша 25 копеек - 50 грошей 1844 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1844 MW на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 25 копеек - 50 грошей 1844 MW на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1844 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 30, 2017
Польша 25 копеек - 50 грошей 1844 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 30, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 30 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1844 MW на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 25 копеек - 50 грошей 1844 MW на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 2003
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек - 50 грошей 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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