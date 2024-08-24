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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 копеек - 40 грошей 1846 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 20 копеек - 40 грошей 1846 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 20 копеек - 40 грошей 1846 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Adolph Hess

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,1 гр
  • Чистого серебра (0,1144 oz) 3,5588 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 20 копеек - 40 грошей
  • Год 1846
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 копеек - 40 грошей 1846 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2041 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 320 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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Польша 20 копеек - 40 грошей 1846 MW на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Польша 20 копеек - 40 грошей 1846 MW на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность VF
Цена
******
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