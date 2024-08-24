20 копеек - 40 грошей 1846 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 копеек - 40 грошей 1846 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2041 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 320 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

Сохранность VF (1) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)