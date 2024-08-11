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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 копеек - 40 грошей 1844 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 20 копеек - 40 грошей 1844 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 20 копеек - 40 грошей 1844 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,1 гр
  • Чистого серебра (0,1144 oz) 3,5588 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 20 копеек - 40 грошей
  • Год 1844
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 копеек - 40 грошей 1844 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1630 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4500 USD. Торги состоялись 9 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Русский Нумизматический Дом (1)
Польша 20 копеек - 40 грошей 1844 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 20 копеек - 40 грошей 1844 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
1191 $
Цена в валюте аукциона 4800 PLN
Польша 20 копеек - 40 грошей 1844 MW на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 20 копеек - 40 грошей 1844 MW на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
2172 $
Цена в валюте аукциона 9000 PLN
Польша 20 копеек - 40 грошей 1844 MW на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1844 MW на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 20 копеек - 40 грошей 1844 MW на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1844 MW на аукционе Империя - February 4, 2022
Продавец Империя
Дата 4 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1844 MW на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU58
Цена
Польша 20 копеек - 40 грошей 1844 MW на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Польша 20 копеек - 40 грошей 1844 MW на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU58
Цена
Польша 20 копеек - 40 грошей 1844 MW на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Польша 20 копеек - 40 грошей 1844 MW на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1844 MW на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU58
Цена
Польша 20 копеек - 40 грошей 1844 MW на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Польша 20 копеек - 40 грошей 1844 MW на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность VF
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1844 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Польша 20 копеек - 40 грошей 1844 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность AU
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1844 MW на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 20 копеек - 40 грошей 1844 MW на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1844 MW на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1844 MW на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 20 копеек - 40 грошей 1844 MW на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1844 MW на аукционе Stack's - January 10, 2013
Польша 20 копеек - 40 грошей 1844 MW на аукционе Stack's - January 10, 2013
Продавец Stack's
Дата 10 января 2013
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек - 40 грошей 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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