20 копеек - 40 грошей 1844 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 копеек - 40 грошей 1844 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1630 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4500 USD. Торги состоялись 9 января 2013.

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