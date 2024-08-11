Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 копеек - 40 грошей 1844 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,1 гр
- Чистого серебра (0,1144 oz) 3,5588 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 20 копеек - 40 грошей
- Год 1844
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 копеек - 40 грошей 1844 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1630 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4500 USD. Торги состоялись 9 января 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
1191 $
Цена в валюте аукциона 4800 PLN
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
2172 $
Цена в валюте аукциона 9000 PLN
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 4 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 10 января 2013
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где продать?
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