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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 злотых 1990 года MW. Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 50 злотых 1990 года MW Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - Пробные 50 злотых 1990 года MW Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 7,3 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1990
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1990 года со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 558 проданному на аукционе WDA - MiM за 2100 PLN. Торги состоялись 14 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 50 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 50 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша 50 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 50 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
532 $
Цена в валюте аукциона 2100 PLN
Польша 50 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 50 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 50 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 50 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 50 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 50 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 50 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 50 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 50 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 50 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 50 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 50 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Польша 50 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 18 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 50 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 50 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 50 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 50 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 50 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Польша 50 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 1990 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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