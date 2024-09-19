Пробные 50 злотых 1990 года MW. Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1990 года со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 558 проданному на аукционе WDA - MiM за 2100 PLN. Торги состоялись 14 мая 2024.

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