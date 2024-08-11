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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100000 злотых 1992 года MW ET "Войцех Корфанты" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 100000 злотых 1992 года MW ET "Войцех Корфанты" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 100000 злотых 1992 года MW ET "Войцех Корфанты" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 30,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 100000 злотых
  • Год 1992
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100000 злотых 1992 года "Войцех Корфанты" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 855 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 600 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100000 злотых 1992 "Войцех Корфанты" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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