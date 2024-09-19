Польша Период: 1506-2020 1506-2020
500000 злотых 1990 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 62,2 гр
- Чистого золота (1,9978 oz) 62,1378 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 500000 злотых
- Год 1990
- Монетный двор Филадельфия
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500000 злотых 1990 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Это золотая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 377 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 90200 PLN. Торги состоялись 22 мая 2015.
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Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
12953 $
Цена в валюте аукциона 49000 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
16683 $
Цена в валюте аукциона 62000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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