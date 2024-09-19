500000 злотых 1990 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500000 злотых 1990 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Это золотая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 377 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 90200 PLN. Торги состоялись 22 мая 2015.

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