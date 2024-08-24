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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 грошей 1990 года. Никель (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 50 грошей 1990 года Никель - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - Пробные 50 грошей 1990 года Никель - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,8 гр
  • Диаметр 20,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1990
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1990 года. Никель. Это никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2970 проданному на аукционе Stary Sklep за 5400 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 50 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 50 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PF69 NGC
Цена
291 $
Цена в валюте аукциона 1150 PLN
Польша 50 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 50 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1252 $
Цена в валюте аукциона 5400 PLN
Польша 50 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 50 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1990 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 50 грошей 1990 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 50 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 50 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 50 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 50 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 50 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1990 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 50 грошей 1990 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша 50 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 50 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 50 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 50 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 50 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 50 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 50 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 50 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 грошей 1990 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 50 грошей 1990 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 50 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 грошей 1990 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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