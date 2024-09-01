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Пробные 5 грошей 2009 года. Медно-никель (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Медно-никель
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 3,2 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 5 грошей
- Год 2009
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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