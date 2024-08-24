Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 грошей 2005 года. Медь (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Медь

no image
no image

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,6 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 5 грошей
  • Год 2005
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 2005 года. Медь. Это медная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 375262 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5800 PLN. Торги состоялись 21 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • WCN (3)
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
464 $
Цена в валюте аукциона 1850 PLN
Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
757 $
Цена в валюте аукциона 3200 PLN
Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 грошей 2005 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2005 года Все польские монеты польские медные монеты польские монеты номиналом 5 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск