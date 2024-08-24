Пробные 5 грошей 2005 года. Медь (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 2005 года. Медь. Это медная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 375262 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5800 PLN. Торги состоялись 21 сентября 2023.

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