Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 грошей 2005 года. Медь (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Медь
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,6 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 5 грошей
- Год 2005
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 2005 года. Медь. Это медная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 375262 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5800 PLN. Торги состоялись 21 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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