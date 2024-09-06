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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 грошей 2006 года. Медно-никель (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Медно-никель

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Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,2 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 5 грошей
  • Год 2006
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 2006 года. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 379673 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2900 PLN. Торги состоялись 19 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (19)
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  • Wójcicki (3)
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
319 $
Цена в валюте аукциона 1250 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
268 $
Цена в валюте аукциона 1050 PLN
Польша 5 грошей 2006 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 5 грошей 2006 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 2006 (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 5 грошей 2006 (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 2006 (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 5 грошей 2006 (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 2006 (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5 грошей 2006 (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 2006 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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