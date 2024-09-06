Пробные 5 грошей 2006 года. Медно-никель (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 2006 года. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 379673 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2900 PLN. Торги состоялись 19 октября 2023.

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