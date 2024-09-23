Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 грошей 2005 года. Медно-никель (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Медно-никель
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 2005 года. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 371611 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2800 PLN. Торги состоялись 22 июня 2023.
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