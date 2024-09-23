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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 грошей 2005 года. Медно-никель (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 5 грошей 2005 года Медно-никель - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - Пробные 5 грошей 2005 года Медно-никель - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,2 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 5 грошей
  • Год 2005
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 2005 года. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 371611 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2800 PLN. Торги состоялись 22 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 грошей 2005 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 5 грошей 2005 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
583 $
Цена в валюте аукциона 2300 PLN
Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
426 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Продавец WCN
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 2005 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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