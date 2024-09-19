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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 грошей 1990 года. Никель (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 5 грошей 1990 года Никель - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - Пробные 5 грошей 1990 года Никель - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 2,9 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1990
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1990 года. Никель. Это никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2967 проданному на аукционе Stary Sklep за 2000 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 5 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
464 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Польша 5 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 5 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
370 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Польша 5 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 5 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 грошей 1990 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 5 грошей 1990 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 5 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 5 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 5 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 5 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1990 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 5 грошей 1990 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF69 NGC
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Польша 5 грошей 1990 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 5 грошей 1990 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1990 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 5 грошей 1990 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 5 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 5 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 5 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 5 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 5 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 5 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 5 грошей 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1990 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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