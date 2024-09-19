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Пробные 20 грошей 2009 года. Латунь (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Латунь
Техническая информация
- Металл Латунь
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 грошей
- Год 2009
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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