Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 20 грошей 2006 года. Алюминий (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Алюминий
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,8 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 грошей
- Год 2006
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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