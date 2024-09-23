Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 20 грошей 2005 года. Алюминий (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Алюминий
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,8 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 грошей
- Год 2005
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 грошей 2005 года. Алюминий. Это алюминиевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 388614 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2700 PLN. Торги состоялись 29 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- WCN (3)
- WDA - MiM (1)
- Wójcicki (1)
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 20 грошей 2005 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск