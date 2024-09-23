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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 грошей 2005 года. Алюминий (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Алюминий

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Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,8 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 грошей
  • Год 2005
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 грошей 2005 года. Алюминий. Это алюминиевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 388614 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2700 PLN. Торги состоялись 29 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 грошей 2005 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 20 грошей 2005 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
367 $
Цена в валюте аукциона 1450 PLN
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
401 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Польша 20 грошей 2005 (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 20 грошей 2005 (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 грошей 2005 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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