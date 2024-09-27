Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 20 грошей 1992 года. Медно-никель (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Медно-никель
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 3,1 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 грошей
- Год 1992
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 грошей 1992 года. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 580 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 820 PLN. Торги состоялись 19 июня 1999.
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