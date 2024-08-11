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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 грошей 2006 года. Алюминий (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - Пробные 10 грошей 2006 года Алюминий - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - Пробные 10 грошей 2006 года Алюминий - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,5 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 грошей
  • Год 2006
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 грошей 2006 года. Алюминий. Это алюминиевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 372557 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4600 PLN. Торги состоялись 13 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • WCN (38)
  • Wójcicki (4)
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
255 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
357 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 2006 (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 грошей 2006 (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 2006 (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 грошей 2006 (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
Польша 10 грошей 2006 (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 грошей 2006 (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Польша 10 грошей 2006 (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 грошей 2006 (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 2006 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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