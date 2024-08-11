Пробные 10 грошей 2006 года. Алюминий (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 грошей 2006 года. Алюминий. Это алюминиевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 372557 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4600 PLN. Торги состоялись 13 июля 2023.

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