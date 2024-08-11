Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 грошей 2006 года. Алюминий (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Алюминий
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 грошей 2006 года. Алюминий. Это алюминиевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 372557 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4600 PLN. Торги состоялись 13 июля 2023.
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность MS62 RB NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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