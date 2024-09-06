Пробные 10 грошей 2005 года. Алюминий (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 грошей 2005 года. Алюминий. Это алюминиевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 379667 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5400 PLN. Торги состоялись 19 октября 2023.

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