Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 грошей 2005 года. Алюминий (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Алюминий
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 грошей 2005 года. Алюминий. Это алюминиевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 379667 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5400 PLN. Торги состоялись 19 октября 2023.
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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