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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 грошей 2005 года. Медь (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Пробные 10 грошей 2005 года Медь - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - Пробные 10 грошей 2005 года Медь - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 грошей
  • Год 2005
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 грошей 2005 года. Медь. Это медная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 391225 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4200 PLN. Торги состоялись 28 марта 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
1052 $
Цена в валюте аукциона 4200 PLN
Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 2005 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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