Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 грошей 2005 года. Медь (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Медь
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 грошей 2005 года. Медь. Это медная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 391225 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4200 PLN. Торги состоялись 28 марта 2024.
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