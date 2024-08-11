Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 грошей 1990 года. Никель (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 16,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 грошей
- Год 1990
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 грошей 1990 года. Никель. Это никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2968 проданному на аукционе Stary Sklep за 2600 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF70 CAMEO NGC
Цена
603 $
Цена в валюте аукциона 2600 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
143 $
Цена в валюте аукциона 635 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 октября 2019
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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