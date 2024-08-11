Пробные 10 грошей 1990 года. Никель (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 грошей 1990 года. Никель. Это никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2968 проданному на аукционе Stary Sklep за 2600 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

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