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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 1 злотый 2009 года. Латунь (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Латунь

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Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 4,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 1 злотый
  • Год 2009
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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