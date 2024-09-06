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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 1 злотый 2009 года. Медь (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Медь

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,0 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 1 злотый
  • Год 2009
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1 злотый 2009 года. Медь. Это медная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 548 проданному на аукционе WDA - MiM за 9600 PLN. Торги состоялись 14 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 2009 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 1 злотый 2009 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
******
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