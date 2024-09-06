Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 1 злотый 2009 года. Медь (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Медь
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,0 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 1 злотый
- Год 2009
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1 злотый 2009 года. Медь. Это медная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 548 проданному на аукционе WDA - MiM за 9600 PLN. Торги состоялись 14 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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