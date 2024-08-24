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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 1 злотый 1990 года. Никель (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 1 злотый 1990 года Никель - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - Пробные 1 злотый 1990 года Никель - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4,9 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1990
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1 злотый 1990 года. Никель. Это никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 973 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 6500 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
719 $
Цена в валюте аукциона 3100 PLN
Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
478 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PF70 CAMEO NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 1 злотый 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1990 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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