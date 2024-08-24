Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 1 злотый 1990 года. Никель (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4,9 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 1 злотый
- Год 1990
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1 злотый 1990 года. Никель. Это никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 973 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 6500 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
719 $
Цена в валюте аукциона 3100 PLN
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PF70 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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