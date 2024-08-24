Пробные 1 злотый 1990 года. Никель (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1 злотый 1990 года. Никель. Это никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 973 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 6500 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

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