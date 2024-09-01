Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 1 грош 1990 года. Медь (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Медь
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 15,5 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 1 грош
- Год 1990
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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