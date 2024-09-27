Пробные 1 грош 1990 года. Никель (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1 грош 1990 года. Никель. Это никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2965 проданному на аукционе Stary Sklep за 2100 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

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