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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 1 грош 1990 года. Никель (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 1 грош 1990 года Никель - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - Пробные 1 грош 1990 года Никель - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 1,9 гр
  • Диаметр 15,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 1 грош
  • Год 1990
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1 грош 1990 года. Никель. Это никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2965 проданному на аукционе Stary Sklep за 2100 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1990 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 грош 1990 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
487 $
Цена в валюте аукциона 2100 PLN
Польша 1 грош 1990 (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 1 грош 1990 (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
350 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Польша 1 грош 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 1 грош 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1 грош 1990 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 1 грош 1990 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 1 грош 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1 грош 1990 (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 1 грош 1990 (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1 грош 1990 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 1 грош 1990 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1990 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 1 грош 1990 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1 грош 1990 (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 1 грош 1990 (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1 грош 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 1 грош 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1 грош 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 1 грош 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1 грош 1990 (Пробные) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша 1 грош 1990 (Пробные) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1 грош 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 1 грош 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1 грош 1990 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша 1 грош 1990 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1 грош 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 1 грош 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1 грош 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 1 грош 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1990 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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