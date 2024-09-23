50 злотых 2018 года "Генрих III Валуа" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2018 года "Генрих III Валуа". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 877 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2300 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.

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