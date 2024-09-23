Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 злотых 2018 года "Генрих III Валуа" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 62,20 гр
- Чистого серебра (1,9978 oz) 62,1378 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт Надпись
- Тираж PROOF 5,500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 50 злотых
- Год 2018
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2018 года "Генрих III Валуа". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 877 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2300 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.
Сохранность
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- Wójcicki (3)
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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