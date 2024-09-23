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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 2018 года "Генрих III Валуа" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 50 злотых 2018 года "Генрих III Валуа" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 50 злотых 2018 года "Генрих III Валуа" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 62,20 гр
  • Чистого серебра (1,9978 oz) 62,1378 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж PROOF 5,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 50 злотых
  • Год 2018
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2018 года "Генрих III Валуа". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 877 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2300 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (3)
  • Numimarket (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (3)
Польша 50 злотых 2018 "Генрих III Валуа" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
449 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Польша 50 злотых 2018 "Генрих III Валуа" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 50 злотых 2018 "Генрих III Валуа" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша 50 злотых 2018 "Генрих III Валуа" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 50 злотых 2018 "Генрих III Валуа" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2018 "Генрих III Валуа" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 50 злотых 2018 "Генрих III Валуа" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 2018 "Генрих III Валуа" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 50 злотых 2018 "Генрих III Валуа" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 50 злотых 2018 "Генрих III Валуа" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 50 злотых 2018 "Генрих III Валуа" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2018 "Генрих III Валуа" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша 50 злотых 2018 "Генрих III Валуа" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 2018 "Генрих III Валуа" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 50 злотых 2018 "Генрих III Валуа" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2018 "Генрих III Валуа" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 50 злотых 2018 "Генрих III Валуа" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 2018 "Генрих III Валуа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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