50 злотых 2016 года MW "Александр Ягеллончик" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2016 года "Александр Ягеллончик" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2439 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1850 PLN. Торги состоялись 9 декабря 2023.

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