Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 злотых 2016 года MW "Александр Ягеллончик" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 62,2 гр
- Чистого серебра (1,9978 oz) 62,1378 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 6,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 50 злотых
- Год 2016
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2016 года "Александр Ягеллончик" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2439 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1850 PLN. Торги состоялись 9 декабря 2023.
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность MS70 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
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Продавец Numis Poland
Дата 21 ноября 2020
Сохранность UNC
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Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS70 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC
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Где продать?
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