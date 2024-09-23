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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 2016 года MW "Александр Ягеллончик" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 50 злотых 2016 года MW "Александр Ягеллончик" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 50 злотых 2016 года MW "Александр Ягеллончик" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 62,2 гр
  • Чистого серебра (1,9978 oz) 62,1378 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 6,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 50 злотых
  • Год 2016
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2016 года "Александр Ягеллончик" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2439 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1850 PLN. Торги состоялись 9 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 50 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
237 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Польша 50 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 50 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
459 $
Цена в валюте аукциона 1850 PLN
Польша 50 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 50 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 50 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 50 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Польша 50 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность MS70 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 50 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 50 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 50 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 50 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 50 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 50 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 50 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Польша 50 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 21 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша 50 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 50 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 50 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS70 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 50 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 50 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 2016 "Александр Ягеллончик" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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